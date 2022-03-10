SSK - Bağkur'lu, 4C'li herkes alacak: Tutar yükseldi! Emeklilere maaş + ek ödülle 5 bin 250 TL! SGK onay verdi ✔ 3 sene boyunca...

Emeklileri sevindirecek haber geldi. Bankalar emekliler için çeşitli kampanyalar sunuyor ve bünyesine müşteri çekmek için adeta yarışıyorlar. Maaşların yanında verilen promosyon ödemeleri 3 bin liraya varırken, kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme kazandırıyor. Bunlarla birlikte ödemeler 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. TEB tarafından promosyonlara ilişkin yapılan duyuruda, "Promosyona ek olarak Bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını Bankamıza taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. " denildi. Buna göre, toplam kazanç 5 bin 250 TL oluyor. Peki, hangi banka kaç TL promosyon veriyor? İşte merak edilenler!