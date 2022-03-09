🚕BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 10 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam geliyor. 9 Mart 2022 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.07 TL, motorine de 1.59 TL zam gemişti. Gece yarısından itibaren bir zam daha yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşına ek dolardaki artış da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu kapsamda 10 Mart güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin mazot fiyatları...