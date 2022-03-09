🚕BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 10 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri benzin ve motorine gelen zamlarla birlikte ortaya çıkıyor. Son günlerde peş peşe akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Son olarak benzin ve motorine bu geceden itibaren yeni bir zam geleceği öğrenildi. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizde yer verdik. İşte 10 Mart Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı hakkında detaylar...
09.03.2022 11:59 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:59
Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam geliyor. 9 Mart 2022 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.07 TL, motorine de 1.59 TL zam gemişti. Gece yarısından itibaren bir zam daha yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşına ek dolardaki artış da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu kapsamda 10 Mart güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin mazot fiyatları...
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da ortalama 19.37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20.44 lira olacak.