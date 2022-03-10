BİM ve ŞOK aktüel kataloğunu güncelledi! İndirimler yüzde 20'nin üzerine çıktı! Bu hafta o ürünlerde... 10 kilosu 86,90'a düştü!

Vatandaşların merakla beklediği BİM ve ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda temizlik ürünlerinden gıdaya, elektronik eşyalardan giyime kadar tüm ihtiyaç ürünleri uygun fiyatlarla yer alıyor. Bu hafta BİM'de bebek bezleri 109 TL'den satılmaya başlandı. ŞOK'ta da Çaykur Altınbaş Çay KDV indirimiyle 25.90 TL'den satışa çıkartıldı. Ayrıca ekonomik boy 10 kilo Tursil toz deterjan 86,90'a düştü. Her iki marketin de güncel aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte BİM ve ŞOK yeni indirimli ürünlerin tamamı...