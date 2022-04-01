SSK, Bağkur'lu, 4C'li emekliye geri ödemesiz en az 600 en çok 5. 250 TL! Böylesi fırsat 3 yılda bir gelir! Bankayı seçen parayı alır!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve promosyon ödeme ücretleri yükseldi. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 3 bin - 5 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Henüz ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği tutarları sizler için derledik. Bazı kampanyalar bugün sona eriyor. İşte banka banka emekli promosyon ödemeleri!