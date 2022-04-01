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Haberler Ekonomi En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi para parayı çekecek! Piyango gibi zengin edecek faizler açıklandı!

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi para parayı çekecek! Piyango gibi zengin edecek faizler açıklandı!

Bankaların mevduat faiz oranları birikimlerini banka hesaplarında tutarak katlamak isteyenlere en yüksek getiriyi sağlamaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar doğrultusundan günlük vadeli hesapların faiz oranlarının artırılması ile birikimlerini en avantajlı hesaplar ile nasıl değerlendireceğini merak eden vatandaşlar en makul bankaları incelemeye başladı. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklı oranlar sunulmaya devam ediyor. Peki, mevduat faiz oranları ne kadar? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar

takvim.com.tr
01.04.2022 07:54 - Son Güncelleme: 01.04.2022 07:54
En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi para parayı çekecek! Piyango gibi zengin edecek faizler açıklandı!

Bankaların mevduat faiz oranları birikimlerini günlük faiz getirisi ile değerlendirmek isteyenlere cazip alternatifler sunuyor. Kamu ve özel bankalar doğrultusundan yayılan yüksek hoş geldin faizleriyle vatandaşlar rahatlıkla birikimlerini mevduat hesaplarında değerlendirebilmektedir.

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En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi para parayı çekecek! Piyango gibi zengin edecek faizler açıklandı!

Kamu Bankaları Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?

Türkiye'nin üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kur korumalı TL mevduat hesaplarını devreye girmesi ile mevduat hesaplarıyla öne çıkmaya başladı.

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi para parayı çekecek! Piyango gibi zengin edecek faizler açıklandı!

Birikimlerini devlet bankası güvencesi ile günlük vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler de avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecekler.

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi para parayı çekecek! Piyango gibi zengin edecek faizler açıklandı!

Özel bankalara nazaran çok daha düşük faiz oranları ile sunulmasına rağmen 32 günlük vadede en cazip kazançlar elde edilebilmektedir. Kamu bankalarının güncel mevduat faiz oranları ise şöyle:

En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi para parayı çekecek! Piyango gibi zengin edecek faizler açıklandı!
  • Vakıfbank Tanışma Faizi Kampanyası Hesabı: %17,50
  • Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı: %13,25
  • Halkbank E – Mevduat Hesabı: 13,75

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