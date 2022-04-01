En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi yükseldi para parayı çekecek! Piyango gibi zengin edecek faizler açıklandı!
Bankaların mevduat faiz oranları birikimlerini banka hesaplarında tutarak katlamak isteyenlere en yüksek getiriyi sağlamaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalar doğrultusundan günlük vadeli hesapların faiz oranlarının artırılması ile birikimlerini en avantajlı hesaplar ile nasıl değerlendireceğini merak eden vatandaşlar en makul bankaları incelemeye başladı. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklı oranlar sunulmaya devam ediyor. Peki, mevduat faiz oranları ne kadar? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar
01.04.2022 07:54 - Son Güncelleme: 01.04.2022 07:54