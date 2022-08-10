SSK, Bağkur'lu, 4C farkı yok! Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SGK'ya başvuran yararlanıyor! 48,49,50 yaşında...

Çalışma hayatında uzun yıllar aktif rol oynamış vatandaşların en çok araştırdığı sorular arasında "Ne zaman emekli olurum? Emekli olunca ne kadar maaş alabilirim?" yer alıyor. Düzenli ödenen primler, sigortalı olanan yıl ve yaş şartını yerine getirenler bu hakkı elde ediyor. Henüz günü dolmamış olanlar ise bazı hesaplamaları yapmaya çalışıyor. Bazen kişinin emekli olabilecek kadar çalışması mümkün olmuyor. Bu durumda SGK'ya başvuranlar ödenmiş primlerin iadesini talep edebiliyor. İşte merak edilenler!