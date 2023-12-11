SSK, Bağkur'a %45 zamlı emekli maaş tablosu çıktı! 7500 lira maaş alanlara kök maaş formülasyonu oluştu! %10-12 bandında Refah Payı...

Hükümetin enflasyon rakamlarının üzerine refah payı ekleyerek yeni maaşları belirlemesi, ekonomik dengenin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret için yapılan düzenlemelerle ilgili son dakika gelişmeleri...
Yıl sonuna yaklaşırken, emekliler, memurlar ve asgari ücretliler için 2024 yılı Ocak ayındaki maaş zamları merakla bekleniyor. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşı için gerçekleştirilecek zamların belirlenmesi sürecinde enflasyon ve refah payı faktörleri kritik bir rol oynayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak belirlendi. 5 aylık enflasyonun üzerine Ocak ayının başında eklenecek.