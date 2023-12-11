SSK, Bağkur'a %45 zamlı emekli maaş tablosu çıktı! 7500 lira maaş alanlara kök maaş formülasyonu oluştu! %10-12 bandında Refah Payı...

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Hükümetin enflasyon rakamlarının üzerine refah payı ekleyerek yeni maaşları belirlemesi, ekonomik dengenin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret için yapılan düzenlemelerle ilgili son dakika gelişmeleri...