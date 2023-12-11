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SSK, Bağkur'a %45 zamlı emekli maaş tablosu çıktı! 7500 lira maaş alanlara kök maaş formülasyonu oluştu! %10-12 bandında Refah Payı...

Emekli maaşı hesaplama sürecinde 5 aylık enflasyon verisinin açıklanması, 17 milyonu aşkın emekli için merakla beklenen zammın formülasyonunu hızlandırdı. Son dakika bilgilerine göre, 2024 yılı emekli maaşı zammında refah payının devreye girmesi bekleniyor, kök aylık ve taban maaş düzenlemeleri ile en düşük emekli aylığı 10-11 bin TL bandına yükseltilebilir. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2024 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 06:41 Güncelleme 11 Aralık 2023, 06:41
SSK, Bağkur’a %45 zamlı emekli maaş tablosu çıktı! 7500 lira maaş alanlara kök maaş formülasyonu oluştu! %10-12 bandında Refah Payı... 1

Hükümetin enflasyon rakamlarının üzerine refah payı ekleyerek yeni maaşları belirlemesi, ekonomik dengenin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret için yapılan düzenlemelerle ilgili son dakika gelişmeleri...

SSK, Bağkur’a %45 zamlı emekli maaş tablosu çıktı! 7500 lira maaş alanlara kök maaş formülasyonu oluştu! %10-12 bandında Refah Payı... 2

Yıl sonuna yaklaşırken, emekliler, memurlar ve asgari ücretliler için 2024 yılı Ocak ayındaki maaş zamları merakla bekleniyor. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşı için gerçekleştirilecek zamların belirlenmesi sürecinde enflasyon ve refah payı faktörleri kritik bir rol oynayacak.

SSK, Bağkur’a %45 zamlı emekli maaş tablosu çıktı! 7500 lira maaş alanlara kök maaş formülasyonu oluştu! %10-12 bandında Refah Payı... 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak belirlendi. 5 aylık enflasyonun üzerine Ocak ayının başında eklenecek.

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