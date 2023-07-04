Ortalık toz duman! Fitil ateşlendi! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Bayram sonrası altın fiyatlarıyla ilgili yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Yatırımcılar, altın fiyatlarının geleceği hakkında merak içinde bulunuyor ve altın piyasasıyla ilgili uzmanlardan bilgi almaya çalışıyor. Özellikle altın piyasasıyla ilgilenen uzmanlardan biri olan İslam Memiş, önemli bir uyarıda bulunarak alım için son fırsatın geldiğine dikkat çekiyor. Altın, uzun yıllardır yatırımcılar arasında güvenli liman olarak kabul edilen bir değer olmuştur. Özellikle belirsizlik dönemleri ve ekonomik dalgalanmalar sırasında, altın talebi artar ve fiyatlar yükselme eğilimi gösterir.
04.07.2023 09:48 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:48
Uzman İslam Memiş, bayram sonrası altın fiyatlarının geleceği konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor. Memiş'e göre, şu anda altın almak için son fırsatlar yaşanmaktadır. Altın fiyatlarında beklenen bir yükselişin söz konusu olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların bu dönemde altın alımına yönelmeleri gerektiğini vurguluyor. Bayram sonrası altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Fed faiz kararını açıkladı. Bu kararın ardından altın piyasası hareketlendi. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere geriledi. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte detaylar...