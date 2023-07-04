Ortalık toz duman! Fitil ateşlendi! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Uzman İslam Memiş, bayram sonrası altın fiyatlarının geleceği konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor. Memiş'e göre, şu anda altın almak için son fırsatlar yaşanmaktadır. Altın fiyatlarında beklenen bir yükselişin söz konusu olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların bu dönemde altın alımına yönelmeleri gerektiğini vurguluyor. Bayram sonrası altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Fed faiz kararını açıkladı. Bu kararın ardından altın piyasası hareketlendi. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere geriledi. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte detaylar...