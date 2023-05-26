Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT'lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam...

Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta milyonları ilgilendiren gelişmeler olacak. Çıkacak yasalarla birlikte herkesin geliri artacak. Haziranda emekli ve memur için seyyanen artış çalışması, 16 milyon emekliye ise ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İşte 3 aylık ödeme planı haberimizde...