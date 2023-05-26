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Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT'lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam...

Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları, milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişmelere sahne olacak. Yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte, toplumun genel geliri artacak. Özellikle emekliler ve memurlar için yapılan düzenlemeler, bu aylarda ödemelerin gerçekleştirileceği bir takvimin oluşmasını sağlamıştır. İşte merak edilen ödeme takvimi ve detaylar. Haziran ayı, emekliler ve memurlar için önemli bir döneme denk gelmektedir. Bu dönemde seyyanen artış çalışmaları gerçekleştirilerek, emekli maaşları ve memur maaşlarına yükseltme yapılacak. Bu artışlar, genel olarak geçmiş yıllardaki enflasyon oranları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

takvim.com.tr
26.05.2023 09:26 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:26
Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam... 85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı!

Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta milyonları ilgilendiren gelişmeler olacak. Çıkacak yasalarla birlikte herkesin geliri artacak. Haziranda emekli ve memur için seyyanen artış çalışması, 16 milyon emekliye ise ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İşte 3 aylık ödeme planı haberimizde...

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Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam... 85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı!

MİLYONLARCA EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ!

Haziran;

* 7.500 TL ve üzerinde maaş alanlara seyyanen artış düzenlemesi

* Memur emeklilerine sayyanen artış düzenlemesi

* 16 milyon emekliye ikramiye verilecek

* Yılın 2. asgari ücreti Haziran ayında belli olacak...

Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam... 85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı!

Temmuz;

*SSK, Bağkur'luya enflasyon artışı

*Memur emeklisine zam ve enflasyon farkı

* 16 milyon emekliye refah payı

Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam... 85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı!

*EYT'liye ikramiye ve refah payı eklenecek

* Sosyal ödemeler ile dul ve yetim maaşları artacak

Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam... 85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı!

Ağustos;

* Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme

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