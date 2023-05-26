5 yıl az prim, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta + 50-55 yaşla kısmi emeklilik... EYT sonrası 9 maddeli erken emeklilik formülü!
Seçimlerin ardından, tüm vatandaşları etkileyen önemli düzenlemeler için adımlar atılacaktır. Bu düzenlemeler, taşeron işçilerden memurlara, Bağkur'lu kişilerin prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara kadar birçok kişiyi etkileyecek kararları içerecektir. Taşeron işçiler, uzun süredir istihdam alanında belirsizlik yaşayan bir grup olarak dikkat çekmektedir. Seçim sonrasında atılacak adımlarla taşeron işçilerin statüsü ve haklarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılması beklenmektedir. Bu düzenlemeler, taşeron işçilerin daha güvenceli bir çalışma ortamına sahip olmalarını hedeflemektedir.
26.05.2023 09:33 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:33
* 100 BİN TAŞERONA KADRO: Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak. KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.
* ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.