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Haberler Ekonomi 5 yıl az prim, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta + 50-55 yaşla kısmi emeklilik... EYT sonrası 9 maddeli erken emeklilik formülü!

5 yıl az prim, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta + 50-55 yaşla kısmi emeklilik... EYT sonrası 9 maddeli erken emeklilik formülü!

Seçimlerin ardından, tüm vatandaşları etkileyen önemli düzenlemeler için adımlar atılacaktır. Bu düzenlemeler, taşeron işçilerden memurlara, Bağkur'lu kişilerin prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara kadar birçok kişiyi etkileyecek kararları içerecektir. Taşeron işçiler, uzun süredir istihdam alanında belirsizlik yaşayan bir grup olarak dikkat çekmektedir. Seçim sonrasında atılacak adımlarla taşeron işçilerin statüsü ve haklarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılması beklenmektedir. Bu düzenlemeler, taşeron işçilerin daha güvenceli bir çalışma ortamına sahip olmalarını hedeflemektedir.

takvim.com.tr
26.05.2023 09:33 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:33
5 yıl az prim, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta + 50-55 yaşla kısmi emeklilik... EYT sonrası 9 maddeli erken emeklilik formülü! Meclis listesi geldi! O tarihte...

Seçimlerin ardından tüm vatandaşları ilgilendiren önemli düzenlemeler için adımlar atılacak. Taşeron işçiden memura, Bağkur'lu prim indiriminden 2000 sonrası sigortalılara kadar herkesi etkileyecek kararlar alınacak. İşte yaza damga vuracak reform adımlarına dair merak edilenler haberimizde!

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5 yıl az prim, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta + 50-55 yaşla kısmi emeklilik... EYT sonrası 9 maddeli erken emeklilik formülü! Meclis listesi geldi! O tarihte...

Seçimlerin ardından sosyal güvenlikle ilgili önemli adımlar atılacak. Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu hayata geçirilirken; 100 bin taşeron işçinin kadro, 470 bin memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemeleri Meclis'e taşınacak.

5 yıl az prim, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta + 50-55 yaşla kısmi emeklilik... EYT sonrası 9 maddeli erken emeklilik formülü! Meclis listesi geldi! O tarihte...

Emeklilerin, memurların, asgari ücretlilerin aralarında bulunduğu hemen herkesin gelirini artıracak ek iyileştirmeler yapılırken, gençlere ve ailelere yönelik yeni destekler devreye alınacak. İşte bu yaza damgasını vuracak düzenlemelerden bazıları...

5 yıl az prim, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta + 50-55 yaşla kısmi emeklilik... EYT sonrası 9 maddeli erken emeklilik formülü! Meclis listesi geldi! O tarihte...

* 100 BİN TAŞERONA KADRO: Yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri taşeron işçilere yönelik olacak. KİT'lerdeki 100 bin taşeron işçinin sorunu çözülecek, beklenen düzenleme hayata geçirilecek.

5 yıl az prim, kademeli yaş şartı indirimi, 2000 sigorta + 50-55 yaşla kısmi emeklilik... EYT sonrası 9 maddeli erken emeklilik formülü! Meclis listesi geldi! O tarihte...

* ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM: Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam gündemde. Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Bu artışta en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek.

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