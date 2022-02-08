SSK, Bağkur ve memur maaşlarına enflasyon ve ek zam yapılacak mı, maaşlar artacak mı? Memur ve emekli maaşlarına yeni zam bombası!

Son 20 yıl için %48,7 ile en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon, maaşlarda da yeni farkın ilk aydan belirmesine neden oldu. Aylık %11,1 olarak gerçekleşen Ocak ayı enflasyonu, memur ve emeklisi için %3,6 oranında bir fark oluşturdu. Vatandaşlar ise her ay peşin olarak bu farkın ödenmesini talep ediyor.