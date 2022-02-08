SSK, Bağkur ve memur maaşlarına enflasyon ve ek zam yapılacak mı, maaşlar artacak mı? Memur ve emekli maaşlarına yeni zam bombası!
Memur ve emekli maaşlarında mühim bir gelişme daha yaşandı. TÜİK'in Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının sonrasında memur ve emeklisine verilebilecek enflasyon farkı belli oldu. Kalan 5 aylık devresinin de enflasyon rakamları öneme alınarak yeni zam oranları senenin ikinci yarısı amacıyla uygulanacak. Fakat memur ve emeklilerin isteği daha ilk aydan enflasyon farkının oluşmasıyla bu farkların erkenden ödenmeye başlanması yönünde. İlk defa 6 aylık zammın daha ilk aydan yutulması ile zam seviyesi şuandan %3,6 olarak öne çıktı. İşte memur ve emeklinin alacağı yeni zam oranları.
Memur ve Emekliler Enflasyon Farkını Ne Zaman Alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon rakamlarının ardından daha şimdiden enflasyon farkı oluştu. Aylık enflasyon oranının ilk defa 6 aylık zammı yutmasının ardından, Temmuz ayı beklenmeden her ay enflasyon farkının peşin olarak ödenmesi talep ediliyor.
Son 20 yıl için %48,7 ile en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon, maaşlarda da yeni farkın ilk aydan belirmesine neden oldu. Aylık %11,1 olarak gerçekleşen Ocak ayı enflasyonu, memur ve emeklisi için %3,6 oranında bir fark oluşturdu. Vatandaşlar ise her ay peşin olarak bu farkın ödenmesini talep ediyor.
Enflasyon Farkı Maaşa Ne Zaman Yansıyacak?
Ocak ayı enflasyonuna göre 2022 yılının ilk 6 ayı içinde daha ilk aydan yüzde 3,6 oranında memur ve emekli için enflasyon farkı oluştu. Ancak ülkemizdeki yasal uygulamalara göre bu fark geriye kalan 5 aylık verilerin açıklanması ile hesaplara yansıtılacak.