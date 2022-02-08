48 ay vade var! Ayaklarınız yerden kesilecek! 120 bin, 300 bin ve 750 bin TL veriliyor! Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank...
Otomobil sektörü ve bireysel taşıt kredilerinde büyük durgunluk yaşanıyor. Araç fiyatlarının yükselmesinin ardından yüksek faizler nedeniyle taşıt kredisi de kullanamayan vatandaşlar otomobil alma hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Piyasalarda yaşanan bu olumsuzluk ardından ise hem otomotiv sektörünü canlandırmak hem de vatandaşların daha uygun oranlarla taşıt kredileri kullanmalarını sağlamak hedefiyle BDDK tarafından taşıt kredileri hedefiyle yeni düzenleme sinyalleri verildi. Bankalar ise taşıt kredilerinde çeşitli kampanyalarına devam ediyor. İşte bankaların en uygun taşıt kredileri
Taşıt Kredisi Taksit Sayısı ve Tutarı Yeniden Düzenlenecek!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde miktarın artırılacağına ve taksit adedinin da yükseltileceğine işaret etti. BDDK'nın taşıt kredilerinde yeni planlama sinyalini vermesinin sonrasında bankalar ise harekete geçti.
Taksit sayılarında da 48 ay vadenin yükselttirilebileceğine dair görüşlerini paylaşan Akben, taşıt kredilerinde faiz oranlarının da düşmesini temenni ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu hususta çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yeni planlama ile bankaların taşıt kredilerinde ne yönde uygulamalara başlayacağı ise merak ediliyor.
Vakıfbank Taşıt Kredisi Kampanyaları
En düşük faiz oranları ile taşıt kredisi veren bankalar, BDDK düzenlemesi evvel kişilerin kredi tüketimine imkân sağlıyor. Vakıfbank doğrultusundan makul faiz oranları ve basit ödeme seçenekleri ile hem sıfır km hem de ikinci el vasıtalar amacıyla taşıt kredileri kampanyaları devam ediyor.
48 aya varan vade seçenekleri ile taşıt kredilerinde %1,59 faiz oranları veren Vakıfbank, 3 aya kadar erteleme seçeneklerini de sunmaya devam ediyor. İkinci el taşıt kredilerinde de aynı oranlar ve cazip fırsatlar üzerinden finansman desteği yayınlayan Vakıfbank, en makul taşıt kredisi veren bankalar arasında öne çıkmaya devam ediyor.