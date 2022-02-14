Çocuğu olanlar dikkat! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası el ele verdi: 3 ay ertelemeli 10.000 TL alabilirsiniz!
Yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşı ve FED yetkililerinin faiz artırımı kararları kapsamında yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam eden ekonomi piyasaları, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan tüm başlıkların ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Yapılan hizmet zamlarından etkilenen alanlardan biri de eğitim sektörü oldu.
14.02.2022 09:08 - Son Güncelleme: 14.05.2022 09:07
Ekonomi piyasalarının olumsuz gelişmelerinden nasibini alan sektörlerden birisi de eğitim sektörü oldu. Artan eğitim masraflarına karşın mücadele etme yolları arayan anne ve babalara, kamu bankalarından müjdeli haber geldi. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın eğitim kredisi kampanyalarına ilişkin ayrıntılar
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde geliştirmiş oldukları eğitim kredisi kampanyaları aracılığı ile eğitim masraflarını üsteleneceklerini açıkladı.