SSK-Bağkur fark etmiyor, maaşa ek 750 TL yatacak! Emekli maaşını yükselten 3,5 yıl formülü! Her ay aylıklara 50 - 60 TL kazanç...
Emekli vatandaşlar amacıyla merakla beklenilen haber geldi. Her emeklinin hayali yüksek maaş almaktır. Bunun esası de çalışırken atılıyor. Prim tutarları ve hangi kurumdan emekli olunacağı maaşta etkili oluyor. Maaşın düşük gösterilmemesi de mühim faktörler arasında. Son 3.5 senede SGK'ya bu sene amacıyla tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilmesi halinde emekli maaşları yükseliyor. SSK ya da Bağkur'lu olmak bu hali değiştirmiyor. Tavandan bildirilmiş olan kazançlar 3,5 senede emekli aylığını 750 liraya kadar yükseltiyor. Peki, emekli aylığı nasıl yükseltilir? İşte detaylar...
22.03.2022 09:48 - Son Güncelleme: 22.03.2022 09:48
Emekli aylığını yükseltmek isteyenler için çeşitli tüyolar geldi. Emekli milyonlara güzel haber açıklandı. Aylıklar 750 lira artacak. Yaşa ve ödenen prime göre değişen emekli aylığında son 3.5 yılda SGK'ya bu yıl için tavan fiyat olan 37 bin 530 liradan kazanç bildirilirse her ay için emekli aylığı 50-60 lira artıyor. 3,5 yılda tavandan bildirilen kazançlar aylığı 750 TL yükseltiyor...