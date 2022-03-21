Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
Milyonlarda asgari ücretli ve emeklinin beklediği açıklama geldi. Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti MYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi ile alakalı bir soruyu yanıtladı. Ömer Çelik "Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin hayat koşullarının karşısında bulunduğu durum, bunların sürekli olarak korunması, kollanması ve durumlarının iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi bizim her zaman gündemimizdedir." açıklamasını yaptı. İşte detaylar...
21.03.2022 18:20 - Son Güncelleme: 21.03.2022 18:39
Milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin beklediği açıklama geldi. Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti MYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi ile alakalı bir soruyu yanıtladı.
Ömer Çelik asgari ücretli ve emelilerin durumunun her zaman MYK'nın gündeminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: