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Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı

Milyonlarda asgari ücretli ve emeklinin beklediği açıklama geldi. Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti MYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi ile alakalı bir soruyu yanıtladı. Ömer Çelik "Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin hayat koşullarının karşısında bulunduğu durum, bunların sürekli olarak korunması, kollanması ve durumlarının iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi bizim her zaman gündemimizdedir." açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

21.03.2022 18:20 - Son Güncelleme: 21.03.2022 18:39
Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı

Milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin beklediği açıklama geldi. Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti MYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi ile alakalı bir soruyu yanıtladı.

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Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Çelik, asgari ücrete ek zam meselesinin gündem olmasına ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı

Ömer Çelik asgari ücretli ve emelilerin durumunun her zaman MYK'nın gündeminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete ikinci zam ve emekli ikramiyesi gelecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı

"Bu tip çalışmalar hangi takvimle, zeminle gerçekleşir ilgili bakanlığın yapacağı açıklama.

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