İŞKUR ile en az lise mezunu güvenlik görevlisi güncel iş ilanları! 📣Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alınacak! Başvuru şartları 2022 nelerdir?

Güvenlik görevlisi olarak kariyer hedefleyen binlerce kişi İŞKUR üzerinden yayınlanan güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Farklı pek çok illerde silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alınacak ve özel şirketler genel şartların yanı sıra özel şartların neler olduğunu da ilan detayında belirtiyor. En az lise mezunu olanlar başvuru yapabiliyor ve 2022 yılı İŞKUR güvenlik görevllisi tüm şartları hakkında bilgiler de araştırma konusu oluyor. Haberimizin içeriğinde İŞKUR silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi ilanlarını inceleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz.