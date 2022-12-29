EYT'li, SSK, Bağkur'luya Ocak 2023 promosyon ücret LİSTESİ! Emekliye asgari 11.000 TL ödeme! 3 gün içinde yatacak! Ziraat, Halkbank, Garanti, İŞ...

Yaşa takılan kesimi emekli edecek düzenlemenin tüm detayları netleşti. Bir sonraki aşamada Ocak ayı içinde yasanın çıkması ve emeklilik başvurularının başlaması bekleniyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olan kişiler maaşın yanında promosyon imkanı da elde edecek. Bu kapsamda şimdiden promosyon ücret listesi araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...