SSK, Bağkur, EYT'liye Mayıs 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL'ye yükseliyor! 16 banka yeni rakamları duyurdu! PTT, Halkbank, Ziraat, Vakıf, İŞ...

Emekli maaş promosyonları hakkında aramalar hız kazandı. EYT'liler de maaşlarına kavuşuyor. Emekliliğe hak kazanan EYT'liler fark, peşin aylık ve ikramiye gibi ödemelerin yanı sıra promosyonunu da alacak. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte merak edilenler...