SSK, Bağkur, EYT'liye Mayıs 2023 Emekli Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ: 11 bin TL'ye yükseliyor! 16 banka yeni rakamları duyurdu! PTT, Halkbank, Ziraat, Vakıf, İŞ...
Mayıs ayıyla birlikte gündemde yer alan konulardan birisi de 'promosyon ücretleri' oldu. Milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte yeni ücret listeleri haberimizde...
17.05.2023 09:23 - Son Güncelleme: 17.05.2023 09:24
Emekli maaş promosyonları hakkında aramalar hız kazandı. EYT'liler de maaşlarına kavuşuyor. Emekliliğe hak kazanan EYT'liler fark, peşin aylık ve ikramiye gibi ödemelerin yanı sıra promosyonunu da alacak. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki, kim ne kadar alacak? İşte merak edilenler...
Emekli aylığı bağlanan EYT'liler fark, peşin aylık ve ikramiye gibi ödemelerin yanı sıra promosyonunu da alacak.