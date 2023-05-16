Çalışan çalışmayan anında başvursun! 12 ay boyunca PTT şubelerinden alabilirsiniz! Evladı olan annelere 3.700 TL sosyal yardım müjdesi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, evladı olan annelere yönelik 3.700 TL sosyal yardım müjdesi verilmiştir. Bu yardım ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmaktadır. Yardımdan faydalanmak isteyen çalışan veya çalışmayan annelerin başvurularını hemen yapmaları gerekmektedir. SED yardımı (Sosyal Ekonomik Destek) için başvurular, PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Başvuruların 12 ay boyunca yapılabileceği belirtilmiştir. Yardım, başvuruların değerlendirilmesi ve onaylanmasının ardından hesaplara yatırılacaktır.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ile evladı olan ailelere destek ödemesi yapılıyor. Başvurular aktifte kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet kapısından hemen şimdi başvuru yapabiliyor. Ev hanımı anneler, çalışan babalar çocuklarının giderlerini bu ödemeyle karşılayabilecek. Sosyal ve ekonomik destek hizmetinin amacı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesidir. Peki başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
SED YARDIMI 2023 NE KADAR OLDU?
SED yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL olarak ödeniyor. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuklar için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuklar için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödeniyor.