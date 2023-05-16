Çalışan çalışmayan anında başvursun! 12 ay boyunca PTT şubelerinden alabilirsiniz! Evladı olan annelere 3.700 TL sosyal yardım müjdesi!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ile evladı olan ailelere destek ödemesi yapılıyor. Başvurular aktifte kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet kapısından hemen şimdi başvuru yapabiliyor. Ev hanımı anneler, çalışan babalar çocuklarının giderlerini bu ödemeyle karşılayabilecek. Sosyal ve ekonomik destek hizmetinin amacı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesidir. Peki başvuru nasıl yapılır, şartları neler?