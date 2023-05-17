2000 s. emeklilik, 5000 prim, yaş, yıl şartları değişti! EYT'de kademeli emeklilik için net tablo ortaya çıktı! 2 yıldan fazla - 3 yıl süreyle 40,41,43,44 yaşında erken emeklilik! Staj sigortası...

EYT yasası sonrası emeklilikle ilgili yeni adımlar yavaş yavaş atılmaya başlanıyor. Bağkur'lulara yapılacak prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik imkanı tanınacak. 2000 sonrası sigortalılar için de kademeli emeklilik mercek altına alınacak. Bilindiği üzere 1 gün farkla bile EYT'yi kaçıranlar emeklilik için 2041 yılını beklemek zorunda kalıyor. Bunun önüne geçilmesi için hükümet kanadından yeni çalışmalar devreye alınacak. Peki, kademeli emeklilik şartları ne olacak? 2000 sonrası sigortalılara erken emekli olma imkanları verilecek mi? İşte detaylar...