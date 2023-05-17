2000 s. emeklilik, 5000 prim, yaş, yıl şartları değişti! EYT'de kademeli emeklilik için net tablo ortaya çıktı! 2 yıldan fazla - 3 yıl süreyle 40,41,43,44 yaşında erken emeklilik! Staj sigortası...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Şimdi gözler EYT sonrası yapılacak yeni emeklilik reformuna çevrildi. Bunun içinde kademeli emeklilik de yer alıyor. Böylelikle 2000 sonrası için emeklilik şartları esnetilecek. Peki, ne zaman geçerli olacak? Kademeli emeklilik şartları ne olacak? İşte detaylar...
EYT yasası sonrası emeklilikle ilgili yeni adımlar yavaş yavaş atılmaya başlanıyor. Bağkur'lulara yapılacak prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik imkanı tanınacak. 2000 sonrası sigortalılar için de kademeli emeklilik mercek altına alınacak. Bilindiği üzere 1 gün farkla bile EYT'yi kaçıranlar emeklilik için 2041 yılını beklemek zorunda kalıyor. Bunun önüne geçilmesi için hükümet kanadından yeni çalışmalar devreye alınacak. Peki, kademeli emeklilik şartları ne olacak? 2000 sonrası sigortalılara erken emekli olma imkanları verilecek mi? İşte detaylar...
23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.
Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor.