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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya 12.000 TL EK MAAŞ! Mart ayı PROMOSYON ÜCRET TABLOSU: 5.500 TL maaş alana 3 yılda 1 gelir denilecek fırsat! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

SSK, Bağkur'luya 12.000 TL EK MAAŞ! Mart ayı PROMOSYON ÜCRET TABLOSU: 5.500 TL maaş alana 3 yılda 1 gelir denilecek fırsat! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

12.000 TL ek ödeme anında hesabınıza gelecek. ATM'den alabiliyorsunuz. Emekli maaşı alan ve anında bunu yapan karşılıksız, geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla rahatlığa kavuşan emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuşmuşken, bankalardan da peş peşe kampanyalar yapılıyor. İşte Mart ayı emekli promosyon ödemelerine dair merak edilenler!

22.02.2023 15:41 - Son Güncelleme: 22.02.2023 15:41
SSK, Bağkur, EYT’liye 12.000 TL EK MAAŞ! Mart ayı PROMOSYON ÜCRET TABLOSU: 3 yılda 1 gelir denilecek fırsat! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

5.500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. Mart ayı promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Emekli vatandaşalar merakla promosyon kampanyalarını takip ediyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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SSK, Bağkur, EYT’liye 12.000 TL EK MAAŞ! Mart ayı PROMOSYON ÜCRET TABLOSU: 3 yılda 1 gelir denilecek fırsat! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüdü.

SSK, Bağkur, EYT’liye 12.000 TL EK MAAŞ! Mart ayı PROMOSYON ÜCRET TABLOSU: 3 yılda 1 gelir denilecek fırsat! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

Kampanyalar hız kazandı, tutarlar yükseldi. Kimi bankalar ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma, emekli yakınını getirme ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

SSK, Bağkur, EYT’liye 12.000 TL EK MAAŞ! Mart ayı PROMOSYON ÜCRET TABLOSU: 3 yılda 1 gelir denilecek fırsat! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

SSK, Bağkur, EYT’liye 12.000 TL EK MAAŞ! Mart ayı PROMOSYON ÜCRET TABLOSU: 3 yılda 1 gelir denilecek fırsat! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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