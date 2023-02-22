SSK, Bağkur'luya 12.000 TL EK MAAŞ! Mart ayı PROMOSYON ÜCRET TABLOSU: 5.500 TL maaş alana 3 yılda 1 gelir denilecek fırsat! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

5.500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. Mart ayı promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Emekli vatandaşalar merakla promosyon kampanyalarını takip ediyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? İşte tüm merak edilenler haberimizde!