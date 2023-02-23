⛽ Litresi 48 kuruş birden düşecek! Brent 82,60 dolar BENZİNE İNDİRİM EPGİS son dakika akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell, mazot, benzin, LPG...

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Petrol varil fiyatı 86 dolardan 82 dolar seviyesine gerilince indirim haberleri gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren benzine 48 kuruş birden indirim geliyor. Peki, 22-23 Şubat 2023 benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 1 LT benzin ne kadar oldu? İşte detaylar...