SSK, Bağkur, EYT’lilere 4 bin 904 TL ek ödeme! 5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM’den...

Emekliler maaşın yanında bir de ikramiye ödemesi alıyor. Emekliye verilen bayram ikramiyelerinden Bağ-Kur, SSK ve emekli sandığından aylık bağlananlar faydalanabiliyor. EYT'lilerin de emekli olmasıyla beraber ikramiye kapısı onlara da açılacak. Peki, 2023'te emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte formüller...