Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ Balıkesir KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, Bigadiç...
TOKİ kura çekimleri Balıkesir ilinde devam ediyor. TOKİ Balıkesir'de Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya, Savaştepe ilçelerinde hak sahibi belirlenecek. İşte kura sonuçları sorgulama ve isim listeleri haberimizde...
TOKİ Sosyal Konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminde Balıkesir ili için hak sahipleri belli olacak. Balıkesir'de yapılacak kurada; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara ilçelerinde konut kuraları belli olacak. İşte Balıkesir 3.975 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ haberimizde!
BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ
Balıkesir kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Balıkesir 3.975 konutluk kura çekimi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda gerçekleşecek.
İŞTE BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI!
Balıkesir kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Balıkesir 3.975 konutluk kura çekimi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda gerçekleşecek.
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek.