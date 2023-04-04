SSK, Bağkur, EYT emekliye enflasyon farkıyla 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Temmuz maaş tablosu değişti! Refah Payı, intibak artışı...

Emekli ve memurlar yılın 2. zammı için bekleyişe geçti. Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli ve memurlar temmuz zam artışı için yeni hesaplamaları merak edip araştırıyor. Emeklilere yapılan ara zamla birlikte taban maaşlar 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Memur için ek zam yapılmadı ancak temmuzda maaşlarında artış yaşanacak. Bugün açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları sonrası yeni maaş hesabı geldi. Böylelikle geriye sadece 3 veri kaldı. Peki, temmuzda kim, ne kadar maaş alacak 2023? Temmuzda emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? Memura ek zam yapılacak mı? İşte son verilerle en yeni maaş tablosu haberimizde!