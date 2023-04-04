RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, EYT emekliye enflasyon farkıyla 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Temmuz maaş tablosu değişti! Refah Payı, intibak artışı...

SSK, Bağkur, EYT emekliye enflasyon farkıyla 8.439 TL, Memura 13.950 TL maaş! Temmuz maaş tablosu değişti! Refah Payı, intibak artışı...

Mart ayında enflasyon yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. 3 aylık enflasyona göre zam oranı 12.52'ye yükseldi. Peki, Temmuzda emekliler ve memurlar kaç TL maaş alacak? İşte yeni orana göre maaş tablosu!

takvim.com.tr
04.04.2023 08:54 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:55
%12.52 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye enflasyon farkıyla 8.439 TL, Memura 13.159 TL maaş! Temmuz maaş tablosu değişti! Refah Payı, intibak artışı...

Emekli ve memurlar yılın 2. zammı için bekleyişe geçti. Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli ve memurlar temmuz zam artışı için yeni hesaplamaları merak edip araştırıyor. Emeklilere yapılan ara zamla birlikte taban maaşlar 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Memur için ek zam yapılmadı ancak temmuzda maaşlarında artış yaşanacak. Bugün açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları sonrası yeni maaş hesabı geldi. Böylelikle geriye sadece 3 veri kaldı. Peki, temmuzda kim, ne kadar maaş alacak 2023? Temmuzda emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? Memura ek zam yapılacak mı? İşte son verilerle en yeni maaş tablosu haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
%12.52 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye enflasyon farkıyla 8.439 TL, Memura 13.159 TL maaş! Temmuz maaş tablosu değişti! Refah Payı, intibak artışı...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için ipucu geldi.

%12.52 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye enflasyon farkıyla 8.439 TL, Memura 13.159 TL maaş! Temmuz maaş tablosu değişti! Refah Payı, intibak artışı...

3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, çıkacak orandan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...

%12.52 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye enflasyon farkıyla 8.439 TL, Memura 13.159 TL maaş! Temmuz maaş tablosu değişti! Refah Payı, intibak artışı...

BU ay en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olarak ödenmeye başlanırken, 2 bin lira da Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek.

%12.52 EK ZAM NETLEŞTİ! SSK, Bağkur, EYT emekliye enflasyon farkıyla 8.439 TL, Memura 13.159 TL maaş! Temmuz maaş tablosu değişti! Refah Payı, intibak artışı...

Bunu Haziran'da verilecek 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi takip edecek.

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