EMEKLİYE EYT’LİYE 3 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı herkes hesaplamaya başladı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için ipucu geldi. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, çıkacak orandan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...
03.04.2023 10:08 - Son Güncelleme: 03.04.2023 10:41
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.52 çıktı.
Geriye 3 veri daha kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler, 3 Temmuz'da maaşların ne kadar artacağını öğrenecek.
ARTIŞ KÖK MAAŞA YANSIYACAK
Bu ay en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak.