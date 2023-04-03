RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EMEKLİYE EYT’LİYE 3 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı herkes hesaplamaya başladı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EYT’LİYE 3 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı herkes hesaplamaya başladı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için ipucu geldi. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, çıkacak orandan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları...

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
03.04.2023 10:08 - Son Güncelleme: 03.04.2023 10:41
EMEKLİYE EYT’LİYE 3 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı herkes hesaplamaya başladı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Bu ay en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olarak ödenmeye başlanırken, 2 bin lira da Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek. Bunu Haziran'da verilecek 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi takip edecek.

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EMEKLİYE EYT’LİYE 3 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı herkes hesaplamaya başladı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekliler yeni ödemeleri almak için gün sayarken, bir yandan da gözünü Temmuz zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

EMEKLİYE EYT’LİYE 3 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı herkes hesaplamaya başladı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.52 çıktı.

EMEKLİYE EYT’LİYE 3 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı herkes hesaplamaya başladı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Geriye 3 veri daha kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler, 3 Temmuz'da maaşların ne kadar artacağını öğrenecek.

EMEKLİYE EYT’LİYE 3 AYLIK ZAM! Enflasyon verileri açıklandı herkes hesaplamaya başladı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

ARTIŞ KÖK MAAŞA YANSIYACAK
Bu ay en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak.

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