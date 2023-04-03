MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar!

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 10.44'lük orana göre 11 bin 836 liradan 13 bin 72 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 8 bin 726 liraya ulaşacak. Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak.