MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar!
Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 3 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı TÜFE farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Geriye 3 veri kaldı.
Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, ilk ipucu enflasyon verilerinden geldi. Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı.
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek.
3 AYLIK TÜFE NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak geçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş şu ana kadar gerçekleşen yüzde 10.44'lük orana göre 11 bin 836 liradan 13 bin 72 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 8 bin 726 liraya ulaşacak. Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak.