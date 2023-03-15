14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş! EYT'siz 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek!
EYT yasasının çıkmasıyla birlikte emekli olacaklar belirlendi. Ancak EYT'yi kaçıranlar için bazı erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Bunun için bazı şartlar yer alıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler!
15.03.2023 11:07 - Son Güncelleme: 15.03.2023 11:07
EYT yasasıyla 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara emeklilik hakkı doğdu. Başvurular alınırken, yasadan yararlanmayanlar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor.Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler haberimizde...
MEMURLARA ERKEN EMEKLİLİK
Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar.
Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor.