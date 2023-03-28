RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! %37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! %37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

Yaklaşık 13 milyon emekli, 2023 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranını merak ediyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? EYT maaşlarına yanısyacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.03.2023 09:41 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:42
%37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

Ocak ayında emekli ve memurlara %30 oranında zam yapıldı. Bu gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Ancak memurlar için ara zam söz konusu olmadı. Öte yandan gözler temmuz zammına çevrildi. Bunun için geriye sadece 4 veri kaldı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları da belli oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak bekleniyor. Bu verilere göre yeni maaş hesabı yapıldı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
%37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

En düşük maaş 7 bin 500 lira olacak

Yani örneğin daha önce 5 bin 500 lira, 6 bin lira, 6 bin 750 lira ya da 7 bin lira alan tüm emekliler direkt olarak 7 bin 500 lira maaş alacak.

%37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

Tabii bu sınır sadece emeklinin kendisinin aldığı maaş için geçerli. Dul ve yetim aylığı bu rakamın altında kalmaya devam edecek.

%37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

Emekliler temmuz zammına odaklandı

Emekliler, bu karara sevinmekle birlikte temmuz ayında yapılacak memur ve emeklilerinin ve SGK emeklilerinin zamlarından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorgulamaya başladı.

%37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

Kök maaşa yapılan zam geçerli

Bu sorulara yine örneklerle yanıt arandığında karşımıza şu cevap çıkıyor:

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