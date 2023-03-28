SSK, Bağkur, EYT emekliye 8.000 TL + Memura %6 enflasyonla 12.760 TL HAM MAAŞ! %37,72 EK ZAM NETLEŞİYOR! Toplu sözleşme, Kümülatif artış + Refah Payı...

Ocak ayında emekli ve memurlara %30 oranında zam yapıldı. Bu gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Ancak memurlar için ara zam söz konusu olmadı. Öte yandan gözler temmuz zammına çevrildi. Bunun için geriye sadece 4 veri kaldı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Mart ayı sonuçları da belli oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak bekleniyor. Bu verilere göre yeni maaş hesabı yapıldı. İşte detaylar...