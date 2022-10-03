SON 3 VERİ KALDI: SSK, Bağkur emekliye 5 bin 725 TL, memura 11 bin 226 TL maaş geldi geliyor! Ocakta %73 ZAM! 6 aylık enflasyonla zamlı maaş CETVELİ!

Ocak zammı için geri sayım devam ederken açıklanan enflasyon verileriyle birlikte zam ipuçları geliyor. Yaklaşık olarak 14 milyon emekli ve 5 milyon kamu çalışanının gözü şimdiden Ocak zammına çevrilmiş durumda. 2023 senesinin ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Peki, Ocak 2023 emekli memur maaşları ne kadar olacak? Ocak'ta kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen maaş tablosu!