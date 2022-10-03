SON 3 VERİ KALDI: SSK, Bağkur emekliye 5 bin 725 TL, memura 11 bin 226 TL maaş geldi geliyor! Ocakta %73 ZAM! 6 aylık enflasyonla zamlı maaş CETVELİ!
2023 yılına son 2 ay kala emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı gündemden düşmüyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başalandı. Milyonlarca SSK emeklisi açıklanacak rakamlara odaklandı. Peki, Ocak 2023 emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak ayı SSK emekli zam tablosu!
Ocak zammı için geri sayım devam ederken açıklanan enflasyon verileriyle birlikte zam ipuçları geliyor. Yaklaşık olarak 14 milyon emekli ve 5 milyon kamu çalışanının gözü şimdiden Ocak zammına çevrilmiş durumda. 2023 senesinin ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Peki, Ocak 2023 emekli memur maaşları ne kadar olacak? Ocak'ta kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen maaş tablosu!
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 226 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 494 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 127 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya yükselecek.