SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek zam müjdesi! 7600 8000 8400 TL ve üstü maaş alana süper zam için rota çizildi! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

Emekliler haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Bu oranlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz tarihinde duyurulacak. Temmuz ayındaki zam emekli maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.