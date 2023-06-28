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Haberler Ekonomi SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek zam müjdesi! 7600 8000 8400 TL ve üstü maaş alana süper zam için rota çizildi! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek zam müjdesi! 7600 8000 8400 TL ve üstü maaş alana süper zam için rota çizildi! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranı açıklanmaya hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu oran emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirlemek için temel bir referans olarak kullanılıyor. Gelecek son veri kapsamında maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz'da duyurulmuş olacak. Şimdi gözler 1 hafta sonra açıklanacak olan zamlı maaşlara çevrildi.

28.06.2023 09:50 - Son Güncelleme: 28.06.2023 09:53
SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek zam müjdesi! 7600 8000 8400 TL ve üstü maaş alana süper zam için rota çizildi! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

Emekliler haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Bu oranlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz tarihinde duyurulacak. Temmuz ayındaki zam emekli maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek zam müjdesi! 7600 8000 8400 TL ve üstü maaş alana süper zam için rota çizildi! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

6 AYLIK ORAN NE GETİRECEK?

Mevcut maaş: 7.500 TL
% 18.49 zamlı maaş: 8.886,75 TL

SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek zam müjdesi! 7600 8000 8400 TL ve üstü maaş alana süper zam için rota çizildi! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

Mevcut maaş: 7.600 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.005,24 TL

SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek zam müjdesi! 7600 8000 8400 TL ve üstü maaş alana süper zam için rota çizildi! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

Mevcut maaş: 7.700 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.123,73 TL
Mevcut maaş: 7.800 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.242,22 TL

SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek zam müjdesi! 7600 8000 8400 TL ve üstü maaş alana süper zam için rota çizildi! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...

Mevcut maaş: 7.900 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.360,71 TL
Mevcut maaş: 8.000 TL
% 18.49 zamlı maaş: 9.479,20 TL

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