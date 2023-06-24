SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! 7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı dahil maaşlara en düşük...

Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayındaki zam oranı merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Temmuz ayında gerçekleşecek olan zam emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Ancak kesin zam oranını belirlemek için haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Bu oranlar doğrultusunda maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz'da duyurulmuş olacak.