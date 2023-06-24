SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! 7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam! Refah payı dahil maaşlara en düşük...
Emekli vatandaşlar, Temmuz ayında gerçekleşecek olan zam oranını büyük bir merakla beklemeye başladı. Bu yılın ilk yarısında yaşanan enflasyon oranı, emekli maaşlarına yansıyacak zam miktarını belirlemede temel bir kriter olarak kullanılacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak, tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
24.06.2023 10:15 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:15
Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayındaki zam oranı merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Temmuz ayında gerçekleşecek olan zam emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Ancak kesin zam oranını belirlemek için haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Bu oranlar doğrultusunda maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz'da duyurulmuş olacak.