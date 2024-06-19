SSK BAĞKUR emeklisi için tam liste çıktı! 15.000-16.000-18.000 TL için tarih belli oldu

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Her banka özel tekliflerle emeklilerin gözdesi olmayı hedefliyor. Bu dönemde emekliler, sunulan çeşitli seçenekler arasından kendi ihtiyaç ve beklentilerine en uygun olanı seçme şansına sahip. Rekabetin artmasıyla birlikte, promosyonlar da çeşitleniyor ve artıyor.