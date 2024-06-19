SSK BAĞKUR emeklisi için tam liste çıktı! 15.000-16.000-18.000 TL için tarih belli oldu

2024 yılının ikinci yarısı yaklaşık 16 milyon emekliyi doğrudan etkileyecek bir gelişmeye sahne olacak. Maaş promosyonları, emekliler arasında bankaların tercih edilme oranını artıran bir faktör haline gelmiş durumda. Beklenen maaş zamlarıyla birlikte emeklilerin banka tercihleri daha da önem kazanırken çeşitli finans kuruluşları arasında rekabet giderek alevleniyor.
Her banka özel tekliflerle emeklilerin gözdesi olmayı hedefliyor. Bu dönemde emekliler, sunulan çeşitli seçenekler arasından kendi ihtiyaç ve beklentilerine en uygun olanı seçme şansına sahip. Rekabetin artmasıyla birlikte, promosyonlar da çeşitleniyor ve artıyor.
TEKLİFLER YENİLENDİ
Akbank, emeklilere özel olarak maaş kategorilerine göre 6.250 ile 15.000 lira arasında değişen promosyonlar sunmakta.
Ayrıca, her otomatik fatura talimatı için 500 lira, toplamda 2.500 lira chip para imkanı sağlıyor.