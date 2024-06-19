SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3'ü 1 arada zam geliyor! Emekliye 26 bin 178 TL maaş hesabı çıktı! 10.000, 11.500, 12.450 TL alanlar temmuzda...

1 Milyonlarca emeklinin gözü, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına ek olarak, Temmuz ayında yapılacak zamlar ve ek ödemelerle birlikte promosyonlarda da önemli artışlar bekleniyor. Zam oranları, Temmuz ayının başında kesinleşecek ve bu artışlar aynı ay içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak.

2 MAAŞLAR DEĞİŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.86, memur emeklilerinde yüzde 20.39 çıkması bekleniyor.