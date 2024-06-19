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SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3'ü 1 arada zam geliyor! Emekliye 26 bin 178 TL maaş hesabı çıktı! 10.000, 11.500, 12.450 TL alanlar temmuzda...

Temmuz ayı, emekliler için büyük bir heyecanla beklenen zam ayı olarak öne çıkıyor. 3 Temmuz'da açıklanacak zam oranları, emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak. Bu artışın yanı sıra, ek iyileştirme çalışmalarıyla maaşlarda daha da belirgin bir artış sağlanabilir. Temmuz ayında yapılacak zam oranları, enflasyon verilerine göre belirlenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2024? SSK, Bağ-Kur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 20:11 Güncelleme 19 Haziran 2024, 20:11
SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 3’ü 1 arada zam geliyor! Emekliye 26 bin 178 TL maaş hesabı çıktı! 10.000, 11.500, 12.450 TL alanlar temmuzda... 1

Milyonlarca emeklinin gözü, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına ek olarak, Temmuz ayında yapılacak zamlar ve ek ödemelerle birlikte promosyonlarda da önemli artışlar bekleniyor. Zam oranları, Temmuz ayının başında kesinleşecek ve bu artışlar aynı ay içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak.

SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 3’ü 1 arada zam geliyor! Emekliye 26 bin 178 TL maaş hesabı çıktı! 10.000, 11.500, 12.450 TL alanlar temmuzda... 2

MAAŞLAR DEĞİŞİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25.86, memur emeklilerinde yüzde 20.39 çıkması bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 3’ü 1 arada zam geliyor! Emekliye 26 bin 178 TL maaş hesabı çıktı! 10.000, 11.500, 12.450 TL alanlar temmuzda... 3

Buna ilaveten ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda refah payı ve taban aylık artışı masaya yatırılacak. Eğer geçen yıl ve bu yıl olduğu gibi refah payı uygulanırsa emeklilerin kök aylıklarına yansıtılan zam oranı daha da büyüyecek.

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