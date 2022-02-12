SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı olanlar EYT'ye yasaya gerek kalmadan 8 metotla emekli olacak! 10-15-25 yılda erken emekli olabilirsiniz!
Erken emeklilik milyonlarca bireyin hayalini süslüyor. Uzun yıllar çalışarak üretim ekonomisine yaşam veren vatandaşlar prim ve yaş akdini doldurduktan sonra bağlı oldukları kurum üzerinden emekli olma hakkını elde ediyor. Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emekli olunabiliyor. Bazı halde vatandaşlara erken emekli olma olanağı sağlanabiliyor ve 3 şarta bakılmıyor. Bunlar arasında doğum ve askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı ile erken emekli eden 45 meslek gibi sebeplerle erken emeklilik hakkı sunuluyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? Erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar!
12.02.2022 14:06
- Son Güncelleme: 12.02.2022 14:06
Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları var. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre bayanlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Bunların dışında yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? Erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar!