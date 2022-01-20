SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yeni rehber: Emekliye 2022'de 3'lü avantaj kapısı! Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...

Emekliler zamlı maaşlarını almaya başladı. Bu kapsamda yeni maddeler hayata geçmiş oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonları ilgilendiren 3 yeniliğe imza attı. Bilindiği üzere enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli maaş zammı ile yeni yılda en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bu rakamın üstünde aylık alan emekliler ise belirlenen zam oranı üzerinden Ocak ayı itibariyle yeni maaşlarına kavuşacak. Öte yandan SGK tarafından emekliler için yeni adımlar atılmaya başlandı. Artık maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. İşte konu hakkında detaylar...