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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yeni rehber: Emekliye 2022'de 3'lü avantaj kapısı! Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yeni rehber: Emekliye 2022'de 3'lü avantaj kapısı! Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...

Emekliye 2022'de 3'lü avantaj kapısı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yeni rehber: Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri... Emekliler zamlı maaşlarını almaya başlarken, SGK tarafından 3 yenilik hayata geçti: Maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. İşte konu hakkında tüm detaylar!

20.01.2022 08:44 - Son Güncelleme: 20.01.2022 08:45
Emekliye 2022’de 3’lü avantaj kapısı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yeni rehber: Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...

Emekliler zamlı maaşlarını almaya başladı. Bu kapsamda yeni maddeler hayata geçmiş oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonları ilgilendiren 3 yeniliğe imza attı. Bilindiği üzere enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli maaş zammı ile yeni yılda en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bu rakamın üstünde aylık alan emekliler ise belirlenen zam oranı üzerinden Ocak ayı itibariyle yeni maaşlarına kavuşacak. Öte yandan SGK tarafından emekliler için yeni adımlar atılmaya başlandı. Artık maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. İşte konu hakkında detaylar...

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Emekliye 2022’de 3’lü avantaj kapısı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yeni rehber: Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonları ilgilendiren 3 yeniliğe imza attı.

Emekliye 2022’de 3’lü avantaj kapısı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yeni rehber: Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...

İlk düzenleme, emekli aylıkları ödeme tarihleriyle ilgili yapıldı. SGK, yığılma olmaması için emekli aylığı ödemelerini ay içinde farklı günlere yayıyor.

Emekliye 2022’de 3’lü avantaj kapısı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yeni rehber: Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...

SSK'lıların aylıkları her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur'luların aylıkları da her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor.

Emekliye 2022’de 3’lü avantaj kapısı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK’dan yeni rehber: Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...

Ödemeler emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor.

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