SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yeni rehber: Emekliye 2022'de 3'lü avantaj kapısı! Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri...
Emekliye 2022'de 3'lü avantaj kapısı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı için SGK'dan yeni rehber: Maaş tarifesi, Bağ-Kur primleri, bayram ikramiyeleri... Emekliler zamlı maaşlarını almaya başlarken, SGK tarafından 3 yenilik hayata geçti: Maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. İşte konu hakkında tüm detaylar!
Emekliler zamlı maaşlarını almaya başladı. Bu kapsamda yeni maddeler hayata geçmiş oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonları ilgilendiren 3 yeniliğe imza attı. Bilindiği üzere enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli maaş zammı ile yeni yılda en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bu rakamın üstünde aylık alan emekliler ise belirlenen zam oranı üzerinden Ocak ayı itibariyle yeni maaşlarına kavuşacak. Öte yandan SGK tarafından emekliler için yeni adımlar atılmaya başlandı. Artık maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek. İşte konu hakkında detaylar...
İlk düzenleme, emekli aylıkları ödeme tarihleriyle ilgili yapıldı. SGK, yığılma olmaması için emekli aylığı ödemelerini ay içinde farklı günlere yayıyor.