2018’de yasaklanmıştı! AVM’ler döviz yasağını deldi! Perakende markalar isyanda

Yabancı ortaklı veya doğrudan yabancı markalar bu ülkede dövizle mi satıyorlar ki onlardan dövizle kira istiyorsunuz? Bu firmalar için bu markalar için en azından iki katı kira artışı demektir ve hiçbir marka bunu kaldıramaz. AVM'ler yıllardır aynı gemide olduğumuzu söylüyor ama biz makine dairesinde cebelleşirken, onlar kaptan köşkünde oturuyor" dedi.

YABANCI YATIRIMCIYI ÜRKÜTÜR

Mango Türkiye'nin Genel Müdürü Sezai Eren ise durumun yabancı yatırımcıyı ürküteceğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Yabancı bir şirket olarak bin kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Eren, "Mango tüm alımlarının yüzde 25'ini ülkemizden yapıyor. Daha fazla alan firmalar var. Zor bir dönemden geçerken bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.