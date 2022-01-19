84 milyonun yeni maaşları virgülü virgülüne hesaplandı! Asgari ücret emekli memur maaşı yenilendi! İşte en az 1.428 TL artışla yeni maaşlar...

Emekli, memur, asgari ücretli zamlı maaşlarını almaya başladı. Ocak ayının ortalarından itibaren emekli ve memur maaşları hesaplara yatırılıyor. Bu yıl asgari ücret tutarı 2.825 TL'den 4.253 TL'ye yükseldi. Böylece maaşlarda yüzde 50 üzeri bir artış yaşandı. Öte yandan 1.500 TL olan emekli maaşları 2.500 TL oldu. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ayın ortalarından itibaren almaya başladı. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere iki de bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. takvim.com.tr olarak milyonlarca vatandaşın alacağı yeni maaşları virgülü virgülüne sizler için hesapladık. İşte milyonların alacağı yeni maaşlar...