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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!

SSK-BAĞKUR- Emekli Sandığı, esnaf ve memurların emekli aylığı maaşları artırılmaya başlandı. Zam farkının gün geçtikçe geniş standartlar dahilinde genişletilmesi imtiyazlarla dolu imkânlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz- Ocak enflasyon zam farkının gelişim göstermesiyle birlikte 3500- 4000- 5000 lira maaş alan emeklilere zam imkânları gelmeye başladı.

takvim.com.tr
30.11.2022 16:23 - Son Güncelleme: 30.11.2022 16:23
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!

Emekli sandığı, esnaf, memur maaş ayrıntıları açıklanmaya başladı. En düşük emekli maaşının 3500 TL tutarına artmasıyla birlikte yeni zam miktarları da merak ediliyor. 4000 TL ve 5000 TL maaş alan vatandaşlar yeni yapılacak olan maaşlarla birlikte 6000 TL bandında bir para alabilirler. Emeklilerin hangi grubunun ne kadar zam ne kadar maaş alacağı ayrı ayrı hesaplanıyor.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!

Maaş alan emeklilere özel olanaklar dahilinde sunulacak olan imkanların her geçen gün geniş standartlarda sunulması kişilerin ilgisin artıran en önemli detaylar arasında bulunuyor.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!

Zam oranlarıyla beraber kişilere en az %15.91 oranında maaş miktarına yansıyacaktır. Bu oran birçok kişi çok iyi bir sonuç olarak değerlendirilirken bazıları bu artışı yeterli bulmuyor.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!

Memur emeklisi kaç para zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına dair enflasyon rakamlarını belirtti. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, senelik yüzde 85,51 oldu.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!

Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam seviyesi belli oldu.

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