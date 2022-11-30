SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!
SSK-BAĞKUR- Emekli Sandığı, esnaf ve memurların emekli aylığı maaşları artırılmaya başlandı. Zam farkının gün geçtikçe geniş standartlar dahilinde genişletilmesi imtiyazlarla dolu imkânlar dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz- Ocak enflasyon zam farkının gelişim göstermesiyle birlikte 3500- 4000- 5000 lira maaş alan emeklilere zam imkânları gelmeye başladı.
30.11.2022 16:23 - Son Güncelleme: 30.11.2022 16:23
Emekli sandığı, esnaf, memur maaş ayrıntıları açıklanmaya başladı. En düşük emekli maaşının 3500 TL tutarına artmasıyla birlikte yeni zam miktarları da merak ediliyor. 4000 TL ve 5000 TL maaş alan vatandaşlar yeni yapılacak olan maaşlarla birlikte 6000 TL bandında bir para alabilirler. Emeklilerin hangi grubunun ne kadar zam ne kadar maaş alacağı ayrı ayrı hesaplanıyor.