SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf, memur Temmuz-Ocak enflasyon zam farkı! 3500, 4000, 5000 lira maaş alan emekliler... Zammı tek tek hesapladık!

Emekli sandığı, esnaf, memur maaş ayrıntıları açıklanmaya başladı. En düşük emekli maaşının 3500 TL tutarına artmasıyla birlikte yeni zam miktarları da merak ediliyor. 4000 TL ve 5000 TL maaş alan vatandaşlar yeni yapılacak olan maaşlarla birlikte 6000 TL bandında bir para alabilirler. Emeklilerin hangi grubunun ne kadar zam ne kadar maaş alacağı ayrı ayrı hesaplanıyor.