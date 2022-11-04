SSK, BağKur, Emekli Sandığı emeklilerinin 4 aylık zamları netleşti! Maaş hesaplamalarında büyük deprem! Hemen göz atın!

Memur ve memur emeklisinin gözü yeni yıla çevrildi. Yeni yılda maaşlarına ne kadar zam alacağını merak eden binlerce memur bugün açıklanacak olan enflasyon farkı ile dört aylık enflasyon fark oranı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi maaşlarına geçtiğimiz Temmuz ayında % 41,69'luk bir zam aldı. Zammın ardından Temmuz ayında enflasyon % 2,37, Ağustos ayında % 1,46 ve son olarak Eylül ayında % 3,08 olarak açıklanmıştı. TÜİK enflasyonuna göre memur ve memur emeklisinin üç aylık enflasyon farkı 6,91 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında enflasyon aylık bazda 3,54 oranında artış gösterdi. Böylelikle dört aylık enflasyon farkı 10,45'e ulaştı.İşte kalem kalem memur ve emekli maaş tablosu...