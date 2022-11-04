SSK, BağKur, Emekli Sandığı emeklilerinin 4 aylık zamları netleşti! Maaş hesaplamalarında büyük deprem! Hemen göz atın!
Memurların ve emeklilerin zammında bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 7'yi aşarsa fark yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise şu ana kadar oluşan verilere göre yüzde 11.88'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenerek zam oranları belli olacak.
Memur ve memur emeklisinin gözü yeni yıla çevrildi. Yeni yılda maaşlarına ne kadar zam alacağını merak eden binlerce memur bugün açıklanacak olan enflasyon farkı ile dört aylık enflasyon fark oranı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi maaşlarına geçtiğimiz Temmuz ayında % 41,69'luk bir zam aldı. Zammın ardından Temmuz ayında enflasyon % 2,37, Ağustos ayında % 1,46 ve son olarak Eylül ayında % 3,08 olarak açıklanmıştı. TÜİK enflasyonuna göre memur ve memur emeklisinin üç aylık enflasyon farkı 6,91 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında enflasyon aylık bazda 3,54 oranında artış gösterdi. Böylelikle dört aylık enflasyon farkı 10,45'e ulaştı.İşte kalem kalem memur ve emekli maaş tablosu...
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Halen eş için 758,28 lira, 0-6 yaş arası çocuk için 166,8 lira, 6 yaş üstü çocuk için 83,4 lira ödeniyor. Yüzde 11.88 artışa göre eş yardımı 848,36 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımı 186,62 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 93,31 liraya yükselecek. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor.
TAHMİN 1
Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.
TAHMİN 2
Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.