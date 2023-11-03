İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listelendi! 4-10 Kasım A101 AKTÜEL ÜRÜNELR KATALOĞU! Efsane Cuma kampanyaları başladı

A101 Market, 4 Kasım 2023 tarihinde başlayacak olan Kasım dönemi indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. A101 Aktüel Kataloğu, çeşitli ürünlerde sunulacak avantajlı fırsatlarla dolu olacak. Müşterilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen A101 Market, online alışveriş ve kapıda teslimat gibi seçeneklerle de müşterilere kolaylık sağlayacak. İşte A101 4-10 Kasım indirimli ürünler listesi...
Kasım ayının başlamasıyla birlikte, A101 Market'in müşterilerine sunduğu fırsatlar ortaya çıktı. A101 aktüel ürünler listesi ise en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte 4-10 Kasım aktüel ürünler listesi...
Toz 5 Kg Şeker 135 TL
Alo 10 Kg Toz Deterjan 369 TL
Sütaş 200 ml Süt Çeşitleri 5,90 TL
Ülker 172 gr Bebe Bisküvisi 12,50 TL
Coca-Cola 330 ml Gazlı İçecek 14,50 TL
Ülker 4×200 gr Pötibör Bisküvi 39,90 TL
Dove 400 ml Şampuan Çeşitleri 69,50 TL
Dondurulmuş Poşetli Bütün Piliç 52,90 TL