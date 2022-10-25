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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...

Emekliye ek ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Son olarak SSK, Bağkur, 4C'liye 500 TL hediye edileceği duyuruldu. 7 gün sonra kampanya sona erecek. İşte 500 TL almak için izleyeceğiniz adımlar...

takvim.com.tr
25.10.2022 09:10 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:10
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...

Emeklilere yeni bir ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu ödemeden SSK, Bağkur, Emekli Sandığı her emekli alabilecek. Sadece 1 kez verilecek 500 TL ödeme için son başvuru 31 Ekim. Bu tarihten önce başvurusunu yapan alabilecek. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...

Emeklilerle ilgili yeni bir haber geldi.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...

31 Ekim 2022'ye kadar Maximum Mobil'den kampanyaya katılarak Referans Kodunuzu kolayca alabilirsiniz.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...

Kimler kampanyaya katılabilir?
• Maximum Mobil'den tüm müşterilerimiz yalnızca 1 defa bu kampanya kapsamında kod alabilecektir.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...

Kampanyadan yararlanmak için ne yapılmalı?
•Kampanyadan yararlanacak müşterilerimizin Maximum Mobil'den kampanyaya katılıp aldığı Referans Kodunu SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşması gerekmektedir.

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