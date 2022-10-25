SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...

Emeklilere yeni bir ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu ödemeden SSK, Bağkur, Emekli Sandığı her emekli alabilecek. Sadece 1 kez verilecek 500 TL ödeme için son başvuru 31 Ekim. Bu tarihten önce başvurusunu yapan alabilecek. İşte merak edilen detaylar haberimizde...