SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli aylığı olana 500 TL ödeme! 7 gün içinde başvuran alacak! 3 ay içinde...
Emekliye ek ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Son olarak SSK, Bağkur, 4C'liye 500 TL hediye edileceği duyuruldu. 7 gün sonra kampanya sona erecek. İşte 500 TL almak için izleyeceğiniz adımlar...
25.10.2022 09:10 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:10
Emeklilere yeni bir ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu ödemeden SSK, Bağkur, Emekli Sandığı her emekli alabilecek. Sadece 1 kez verilecek 500 TL ödeme için son başvuru 31 Ekim. Bu tarihten önce başvurusunu yapan alabilecek. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Kampanyadan yararlanmak için ne yapılmalı?
•Kampanyadan yararlanacak müşterilerimizin Maximum Mobil'den kampanyaya katılıp aldığı Referans Kodunu SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşması gerekmektedir.