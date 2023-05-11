Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! SGK'dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

Evde bakım maaşı alanlar için imkanlar genişliyor. Evde yaşlı veya engelli yakınına bakan ve bu kapsamda destek ödemesi alanlar SGK kapsamına alınacak. 3 şarta uyan kişilere sigorta yapılacak ve evde bakım maaşları 5.854 TL'ye kadar çıkacak. Peki, uygulama ne zaman yürürlüğe girecek? Evde bakım maaşına ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...