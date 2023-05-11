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Haberler Ekonomi Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! SGK'dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! SGK'dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

Evde bakım maaşı alanlar için yeni uygulama hayata geçiyor. Bu uygulama ile evde bakıma ihtiyacı olan yaşlılar ve engelliler, sosyal güvenlik kapsamına alınacak ve evde bakım maaşı alanlar da bu sigorta kapsamına dahil olacak. Peki, ne zaman geçerli olacak? Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.05.2023 10:12 - Son Güncelleme: 11.05.2023 10:12
Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! SGK’dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

Evde bakım maaşı alanlar için imkanlar genişliyor. Evde yaşlı veya engelli yakınına bakan ve bu kapsamda destek ödemesi alanlar SGK kapsamına alınacak. 3 şarta uyan kişilere sigorta yapılacak ve evde bakım maaşları 5.854 TL'ye kadar çıkacak. Peki, uygulama ne zaman yürürlüğe girecek? Evde bakım maaşına ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

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Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! SGK’dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

Yaşlılar, engelliler için sağlanan desteklere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek.

Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! SGK’dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

İş hayatında yer almak isteyen yaşlılara yönelik esnek çalışma koşulları oluşturulurken, evde yaşayanlar için profesyonel bakım elemanları yetiştirilecek, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı desteklenecek.

Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! SGK’dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek; evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlıya düzenli bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanlar kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak.

Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! SGK’dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...

MEMUR ZAMMI GELECEK

Ortalama 560 bin vatandaşın yararlandığı evde bakım yardımının tutarı halen aylık 4 bin 336 lira 80 kuruş. Bu tutar da önümüzdeki dönemde artırılacak.

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