Sigorta imkanına ek 5.854 TL ödeme! Evde bakım maaşı alanlara müjde son dakika! SGK'dan haber az evvel geldi! 3 şarta uyan Mayıs ayında...
Evde bakım maaşı alanlar için yeni uygulama hayata geçiyor. Bu uygulama ile evde bakıma ihtiyacı olan yaşlılar ve engelliler, sosyal güvenlik kapsamına alınacak ve evde bakım maaşı alanlar da bu sigorta kapsamına dahil olacak. Peki, ne zaman geçerli olacak? Evde bakım maaşlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...
11.05.2023 10:12 - Son Güncelleme: 11.05.2023 10:12
Evde bakım maaşı alanlar için imkanlar genişliyor. Evde yaşlı veya engelli yakınına bakan ve bu kapsamda destek ödemesi alanlar SGK kapsamına alınacak. 3 şarta uyan kişilere sigorta yapılacak ve evde bakım maaşları 5.854 TL'ye kadar çıkacak. Peki, uygulama ne zaman yürürlüğe girecek? Evde bakım maaşına ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...