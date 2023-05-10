Ayçiçek yağı fiyatı 40 TL altına düştü A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ... Seçim öncesi her şey indirime giriyor!
Seçim tarihine yaklaşırken, güncel gıda fiyatları da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda ayçiçek yağı fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmıştı. Bu durum, seçim döneminde market fiyatlarında düşüş beklentisini gündeme getirdi. Özellikle litre olarak satılan yağların yeni fiyatları, alışverişe çıkacak milyonlarca kişi tarafından araştırılmaktadır. İşte 1, 2, 3, 4 ve 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları.
10.05.2023 09:43 - Son Güncelleme: 10.05.2023 09:43
Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar bir süredir zamlı satılan gıda fiyatlarının düşüp düşmediğini araştırmaya koyuldu. Özellikle ayçiçek yağındaki zamlardan şikayet vardı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi marketlerin katalogları inceleniyor. Bazı marketlerin ayçiçek yağını 40 TL altına düşürdüğü göze çarpıyor. Peki market market ayçiçek yağı fiyatları! 1,2,3,4,5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2023 güncel yağ fiyatları...
A101 AYÇİÇEK YAĞI
İnternet üzerinden online satış yapan marketlerin bazılarında ayçiçek yağının fiyatı şöyle;
Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 35,50