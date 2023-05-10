Ayçiçek yağı fiyatı 40 TL altına düştü A101, BİM, ŞOK, Migros’ta en ucuz sıvı yağ... Seçim öncesi her şey indirime giriyor!

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar bir süredir zamlı satılan gıda fiyatlarının düşüp düşmediğini araştırmaya koyuldu. Özellikle ayçiçek yağındaki zamlardan şikayet vardı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi marketlerin katalogları inceleniyor. Bazı marketlerin ayçiçek yağını 40 TL altına düşürdüğü göze çarpıyor. Peki market market ayçiçek yağı fiyatları! 1,2,3,4,5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2023 güncel yağ fiyatları...