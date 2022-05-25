SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL'den 9.517 TL'ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!
Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz emekli memur zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş ve memurlar Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının açıklanmasına az bir zaman kala heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Temmuzda Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte güncel hesaplama tablosu!
Emekli memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli memurun yanı sıra geniş kesim bu zamdan etkilenecek. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için rakamlar geldi. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı 40.5'i, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulan artış meydana gelecek.Hem emekli hem de memur için yeni maaşları tek tek hesapladık. Peki, emekli memur temmuzda kaç TL zam alacak? Haberimizi okumaya devam edin, yeni maaşınızı öğrenin!
Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için ipucu çıktı. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 40.5'i, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulacak. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı...