SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

Emekli memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli memurun yanı sıra geniş kesim bu zamdan etkilenecek. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için rakamlar geldi. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı 40.5'i, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulan artış meydana gelecek.Hem emekli hem de memur için yeni maaşları tek tek hesapladık. Peki, emekli memur temmuzda kaç TL zam alacak? Haberimizi okumaya devam edin, yeni maaşınızı öğrenin!