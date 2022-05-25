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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL'den 9.517 TL'ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL'den 9.517 TL'ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz emekli memur zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş ve memurlar Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının açıklanmasına az bir zaman kala heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Temmuzda Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte güncel hesaplama tablosu!

takvim.com.tr
25.05.2022 10:59 - Son Güncelleme: 25.05.2022 10:59
SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

Emekli memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli memurun yanı sıra geniş kesim bu zamdan etkilenecek. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için rakamlar geldi. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı 40.5'i, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulan artış meydana gelecek.Hem emekli hem de memur için yeni maaşları tek tek hesapladık. Peki, emekli memur temmuzda kaç TL zam alacak? Haberimizi okumaya devam edin, yeni maaşınızı öğrenin!

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SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için ipucu çıktı. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 40.5'i, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulacak. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı...

SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

Milyonlarca memurun, emeklinin gözü Temmuz zammında.

SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL’den 9.517 TL’ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Gözler kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyonuna çevrildi.

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