SSK, Bağkur 5.000 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT’de PLATİN oldu! EYT’de A-B KÜMESİ netleşti! 2000 sonrası için 2. plan devrede! Kısmi emeklilik, staj, çıraklık, 3600 gün...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik sürece girildi. EYT düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceği büyük merak konusu. Bu kapsamda AK Parti'den önemli açıklamalar geldi. Öte yandan EYT'lilerin başvuru sonrasındaki ay başından itibaren emekli maaşları hesaplanmaya başlanacak. Maaşlarda enflasyon büyüme hızı Aylık Bağlama Oranı ve yapılan zamlar da gündeme gelecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT staj mağdurları son dakika 2023 gelişmesi var mı? EYT ilk maaş ne zaman yatar? İşte tüm merak edilenler!