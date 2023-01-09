SSK, Bağkur 5.000 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT'de PLATİN oldu! EYT'de A-B KÜMESİ netleşti! 2000 sonrası için 2. plan devrede! Kısmi emeklilik, staj, çıraklık, 3600 gün...
EYT için tarih netleşti. AK Parti'den son dakika açıklama geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tüm şartlar belli olmuştu. Şimdi gözler Meclis'e çevrildi ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği an bekleniyor. Bu konuda son dakika açıklama geldi ve tarih detayı belli oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Şartlarla ilgili son durum ne? İşte bilinmesi gerekenler.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik sürece girildi. EYT düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceği büyük merak konusu. Bu kapsamda AK Parti'den önemli açıklamalar geldi. Öte yandan EYT'lilerin başvuru sonrasındaki ay başından itibaren emekli maaşları hesaplanmaya başlanacak. Maaşlarda enflasyon büyüme hızı Aylık Bağlama Oranı ve yapılan zamlar da gündeme gelecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT staj mağdurları son dakika 2023 gelişmesi var mı? EYT ilk maaş ne zaman yatar? İşte tüm merak edilenler!
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN'DAN EYT AÇIKLAMASI
Gözler EYT kanun teklifine çevrildi ve milyonlar bu haberi bekliyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve tarih bilgisi verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlemenin bu ay sonuna doğru Meclis'e gelebileceğini söyledi.
Turan açıklamasında, "EYT en geç Ocak sonu Meclis'te olur, Şubat ortasında yasalaşır" ifadelerini kullandı.