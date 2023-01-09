1 ay sigorta başlangıç tarihini geri çekecek! O kişiler EYT’li olmasa da olur! 2000-2005-2008-2009 sigortalılara 60-180 gün prim takviyesi+ erken emeklilik! 1260 gün...

Milyonların merakla takip ettiği EYT için geri sayım sona eriyor. EYT'de gözden kaçırılan detaylar milyonlara emeklilik kapısını çok kolay bir şekilde açıyor. EYT bana çıkmaz diye üzülenler için 2. plan devreye girdi. Fiilen yapılan işin uygun meslek kodu ile bildirimi zorunlu ve yıpratıcı işte çalışanlara erken emeklilik yolu açıldı. Peki, sigorta başlangıç tarihi nasıl geri çekilecek? Kimler erken emekli olacak? İşte tüm detaylar haberimizde...