6 ay sonra bir ilk! 'Gram 1300-1400 TL'ye sirayet edecek!' İslam Memiş'ten bomba altın yorumu! Duyan öylece kalakalıyor! O tarih sonrası...

Altın fiyatlarındaki değişim hız kaybetmeden devam ederken yatırımcılar bu kafa karışıklığının daha ne kadar süreceğini merak ediliyor. Altın fiyatlarının seyri hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan dengesizliklerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Yılın ilk günlerinde 1120 lira bandında işlem gören gram altının seyri nasıl olacak, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor gibi sorulara yanıt geldi. İşte İslam Memiş'ten son dakika altın yorumu...