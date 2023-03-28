SSK, Bağkur, 4C’liye DİP MAAŞ formülü! 10.400,11.700, 13.000 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI!

KÖK MAAŞ DİKKATE ALINACAK

Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Örneğin kök maaşı 4.000 TL olan bir emekli için taban maaş 5.500 TL yapılmıştı.