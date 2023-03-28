SSK, Bağkur, 4C'liye DİP MAAŞ formülü! 10.400,11.700, 13.000 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI!
Bakan Bilgin zamlı emekli maaşları için tarih verdi! 7.500 TL emekli maaşları Nisan ayında yatacak. Memur emeklisi ise ek zamlı maaşını 1 Temmuz günü alacak. Memur emeklilerine ek zam için ise dip maaş formülü ortaya atıldı. İşte memur emeklisine ara zam hesabı.
28.03.2023 11:25 - Son Güncelleme: 28.03.2023 11:25
Memur emeklisi zammı için nefesler tutuldu. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından milyonlarca emekli kendi maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada memur emeklilerine 1 Temmuz tarihinde ek zammın yapılacağı belirtilmişti. Temmuz zammı ise kök maaşa göre yapılacak. İşte memur emeklisine taban maaş hesabı...