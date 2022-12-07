SSK, Bağkur, 4C'liye Aralıkta DEV promosyon! Emekliye 10.000 TL yılbaşı piyangosu! ATM'den para çeken 1 taşla 2 kuş vuracak! 3 gün içinde...
Banka promosyonunda Aralık kampanyaları belli oldu. Emeklilere 3 yıllık dönem için 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödüyor. İşte bazı kampanyalar ve promosyonu yükseltme yolları...
07.12.2022 11:47 - Son Güncelleme: 07.12.2022 11:47
Banka promosyonlarında Aralık kampanyaları açıklandı. Emekliler Ocak zammını beklerken diğer yandan bankaların promosyon zamlarını araştırıyor. Bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için 7 bin 500 TL'ye varan ödeme yaparken, kimi bankalar ise emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL ödeme yapıyor. Peki, aralık ayında en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte merak edilenler haberimizde!